Conférence Le Cor, Place du Docteur Esquirol Agen

Conférence Le Cor

Place du Docteur Esquirol Mairie d’Agen Salle des Illustres Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Dans le cadre de l’exposition Lumières françaises, de la cour de Versailles à Agen.

Gilles Balestro se consacre à l’enseignement et participe activement à l’Association des Cornistes Français, organisant colloques et concerts pour la promotion et la découverte de cet instrument.

Premiers prix de Cor et de Musique de chambre au CNR d’Orléans, Gilles Balestro obtient le Prix National du Centre (Orléans-Tours-Bourges), le Prix de la Ville de Versailles puis un Premier prix de Cor au CNSM de Paris (classe de Georges Barboteu) en 1984. Second cor puis Cor solo de l’ONBA depuis 1994, Gilles Balestro est aussi Cor solo de l’Ensemble Musique Nouvelle et donne des concerts de musique de chambre.

Il se consacre également à l’enseignement et participe activement à l’Association des Cornistes Français, organisant colloques et concerts pour la promotion et la découverte de cet instrument.

Gilles Balestro est musicien de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine. .

Place du Docteur Esquirol Mairie d'Agen Salle des Illustres Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Conférence Le Cor

As part of the exhibition Lumières françaises, from the court of Versailles to Agen.

Gilles Balestro devotes his time to teaching, and plays an active role in the Association des Cornistes Français, organizing symposia and concerts to promote the instrument.

