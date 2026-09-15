Conférence « le corps au cœur de l’accompagnement » Pontarlier
mercredi 28 octobre 2026 · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Conférence « le corps au cœur de l’accompagnement »
La Tisanerie Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 19:30:00
fin : 2026-10-28 21:00:00
Date(s) :
2026-10-28
Organisée par La Tisanerie.
Cette conférence vous invite à découvrir la Technique MEBP®, une approche corporelle et sensorielle destinée aux personnes avec autisme, TDAH, troubles DYS, maladie rare… Un temps pour comprendre l’approche, découvrir comment se déroulent les séances et échanger autour des besoins de chacun. .
La Tisanerie Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 43 11 76 arboresens25@gmail.com
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English : Conférence « le corps au cœur de l’accompagnement »
L’événement Conférence « le corps au cœur de l’accompagnement » Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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