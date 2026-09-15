UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pontarlier

Conférence « le corps au cœur de l’accompagnement » Pontarlier

mercredi 28 octobre 2026 · Pontarlier

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
La Tisanerie
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Pontarlier

Conférence « le corps au cœur de l’accompagnement »

La Tisanerie Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 19:30:00
fin : 2026-10-28 21:00:00

Date(s) :
2026-10-28

Organisée par La Tisanerie.
Cette conférence vous invite à découvrir la Technique MEBP®, une approche corporelle et sensorielle destinée aux personnes avec autisme, TDAH, troubles DYS, maladie rare… Un temps pour comprendre l’approche, découvrir comment se déroulent les séances et échanger autour des besoins de chacun.   .

La Tisanerie Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 43 11 76  arboresens25@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence « le corps au cœur de l’accompagnement »

L’événement Conférence « le corps au cœur de l’accompagnement » Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

À voir aussi à Pontarlier (Doubs)