Informations pratiques

Pontarlier

Conférence « le corps au cœur de l’accompagnement »

La Tisanerie Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 19:30:00

fin : 2026-10-28 21:00:00

Date(s) :

2026-10-28

Organisée par La Tisanerie.

Cette conférence vous invite à découvrir la Technique MEBP®, une approche corporelle et sensorielle destinée aux personnes avec autisme, TDAH, troubles DYS, maladie rare… Un temps pour comprendre l’approche, découvrir comment se déroulent les séances et échanger autour des besoins de chacun. .

La Tisanerie Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 43 11 76 arboresens25@gmail.com

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English : Conférence « le corps au cœur de l’accompagnement »

L’événement Conférence « le corps au cœur de l’accompagnement » Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS