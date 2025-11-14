Conférence : Le corps et les émotions Manufacture des Tabacs Nantes

Prix libre à partir de 5 € au profit de l’Association AlterSoin pour tous 44

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-14T19:00:00 – 2025-11-14T21:00:00

Fin : 2025-11-14T19:00:00 – 2025-11-14T21:00:00

Conférence de Laurent Maillard, ostéopathe.

Lors de cette conférence, nous aborderons la façon dont notre corps et notamment le système nerveux « gère » les stress de la vie. Comment cela peut se marquer dans notre structure corporelle, la place des blessures émotionnelles de l’enfance et leur répercussion possible à l’âge adulte…

Intervenant : Laurent MAILLARD

« J’exerce aujourd’hui l’ostéopathie à Nantes après avoir pratiqué 14 ans la kinésithérapie. Praticien passionné, mon parcours s’est enrichi depuis plus de 20 ans de voyages notamment en Inde où j’ai pratiqué le yoga et la méditation, de recherches personnelles sur la relation corps-émotion-mental. Mon expérience de conférencier m’amène à vouloir toujours rendre le plus accessible possible des notions qui peuvent parfois sembler compliquées ou abstraites. »

Conférence sur réservation: contact@alterSoin.org ou 07 81 32 54 14 ou via ce lien: https://www.helloasso.com/associations/altersoin-pour-tous-44/evenements/conference-le-corps-et-les-emotions-14-novembre

Manufacture des Tabacs 10 bis boulevard de Stalingrad 44000 Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 81 32 54 14 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@alterSoin.org »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/altersoin-pour-tous-44/evenements/conference-le-corps-et-les-emotions-14-novembre »}] [{« link »: « mailto:contact@alterSoin.org »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/altersoin-pour-tous-44/evenements/conference-le-corps-et-les-emotions-14-novembre »}]

Quel est le lien entre le corps et les émotions ? Comment les stress, les émotions, les traumatismes peuvent impacter notre santé physique ? Conférence corps