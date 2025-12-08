Conférence Le costume dans le Pays de Hanau, de nouvelles mises en perspective Bouxwiller

Conférence Le costume dans le Pays de Hanau, de nouvelles mises en perspective

3 place du Château Bouxwiller Bas-Rhin

Début : Dimanche 2026-03-01 15:00:00

fin : 2026-03-01 16:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Anne Wolff, historienne de l’art et gérante de la Maison Bossert, présentera les résultats de l’étude menée de 2022 à 2024 sur les textiles comment les vêtements conservés éclairent les modes, les techniques et l’évolution du costume alsacien, ainsi que la diversité des habits dans le Pays de Hanau.

La mission d’étude menée de 2022 à 2024 sur les collections textiles a permis de questionner et de compléter nos connaissances sur le plus célèbre des costumes alsaciens. Anne Wolff vous montrera comment les pièces de vêtement conservées reflètent les modes et les techniques de fabrication d’un moment, comment celles-ci évoluent dans le temps, et elle abordera la pluralité des formes d’habillement dans le Pays de Hanau. .

3 place du Château Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 00 38 39 contact@museedupaysdehanau.eu

English :

Anne Wolff, art historian and manager of Maison Bossert, will present the results of the textile study conducted from 2022 to 2024: how preserved garments shed light on the fashions, techniques and evolution of Alsatian costume, as well as the diversity of dress in the Pays de Hanau.

