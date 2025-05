Conférence : Le couvent des Cordeliers de Nantes, un couvent ouvert sur la cité – Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes, 3 juin 2025 18:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-03 18:00 – 19:30

Gratuit : oui Sans inscription, dans la limite des places disponibles. Tout public

Jean-François Michel propose d’étudier d’une part l’évolution architecturale lors des agrandissements du couvent des cordeliers entre le 13e et le 17e siècle et, d’autre part, sa participation active au cours des siècles à la vie de la cité.Entrée libre dans la limite des places disponibles. Passé l’horaire de début ou en cas de jauge atteinte, l’accès à la salle de conférences n’est plus assuré.

Archives Départementales de Loire-Atlantique Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 93 20 https://archives.loire-atlantique.fr/ archives@loire-atlantique.fr 0240482387