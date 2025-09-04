CONFÉRENCE « LE COVID N’A PAS SAUVÉ L’HÔPITAL » Montpellier

Le jeudi 4 septembre, à 20 heures, Salle Guillaume de Nogaret Espace Pitot à Montpellier (Tram L 4- Arrêt Peyrou), rencontre avec Nicolas Sirvent & Patrice Taourel autour de leur article Le Covid n’a pas sauvé l’hôpital (Le Monde diplomatique, mai 2025).

Remettre de l’humain, des moyens et du sens dans notre système de soins. En juillet 2020, le ministre de la santé Olivier Véran présentait les conclusions d’une ample concertation. En pleine pandémie, durant deux mois, plus d’une centaine d’acteurs s’étaient alors penchés sur l’avenir du système. Cinq ans plus tard, deux médecins racontent leur déception. Les maux de l’hôpital ne sont toujours pas guéris. .

English :

Thursday, September 4, 8pm, Salle Guillaume de Nogaret ? Espace Pitot in Montpellier (Tram L 4- Peyrou stop), meeting with Nicolas Sirvent & Patrice Taourel to discuss their article « Le Covid n?a pas sauvé l?hôpital » (Le Monde diplomatique, May 2025).

German :

Am Donnerstag, den 4. September, um 20 Uhr im Saal Guillaume de Nogaret ? Espace Pitot in Montpellier (Tram L 4- Arrêt Peyrou), Treffen mit Nicolas Sirvent & Patrice Taourel rund um ihren Artikel « Le Covid n’a pas sauvé l’hôpital » (Le Monde diplomatique, Mai 2025).

Italiano :

Giovedì 4 settembre, ore 20.00, Salle Guillaume de Nogaret ? Espace Pitot di Montpellier (fermata del tram L 4- Peyrou), incontro con Nicolas Sirvent e Patrice Taourel per discutere del loro articolo « Le Covid n’a pas sauvé l’hôpital » (Le Monde diplomatique, maggio 2025).

Espanol :

Jueves 4 de septiembre, 20:00 h, Sala Guillaume de Nogaret ? Espace Pitot de Montpellier (parada del tranvía L 4- Peyrou), encuentro con Nicolas Sirvent & Patrice Taourel para hablar de su artículo « Le Covid n?a pas sauvé l?hôpital » (Le Monde diplomatique, mayo de 2025).

