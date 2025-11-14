Conférence Le crash de l’avion anglais du 23 juillet 1943 à Saint-Sauvier Salle Salicis Montluçon

Salle Salicis 1 rue Lavoisier Montluçon Allier

Début : 2025-11-14 18:00:00

Conférence animée par Alain GODIGNON vous propose de revivre l’opération de parachutage, le secours aux aviateurs, leur prise en charge, les obsèques de L.M. Lavallée, le parcours et le destin des aviateurs indemnes.

English :

Alain GODIGNON’s talk takes you back to the parachuting operation, the rescue and care of the airmen, L.M. Lavallée’s funeral, and the journey and fate of the unharmed airmen.

German :

Die von Alain GODIGNON moderierte Konferenz bietet Ihnen die Möglichkeit, die Operation des Fallschirmabsprungs, die Rettung der Flieger, ihre Betreuung, die Beerdigung von L.M. Lavallée, den Weg und das Schicksal der unverletzten Flieger nachzuvollziehen.

Italiano :

Alain GODIGNON vi farà ripercorrere l’operazione di paracadutismo, il salvataggio e la cura degli aviatori, il funerale di L.M. Lavallée, il viaggio e il destino degli aviatori illesi.

Espanol :

Alain GODIGNON le llevará a través de la operación de paracaidismo, el rescate y cuidado de los aviadores, el funeral de L.M. Lavallée, y el viaje y destino de los aviadores ilesos.

