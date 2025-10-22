Conférence: Le crime de Nicolas Le Floch Salle Amphithéâtre Thomas Narcejac Pornic

Conférence: Le crime de Nicolas Le Floch Salle Amphithéâtre Thomas Narcejac Pornic mercredi 22 octobre 2025.

Conférence: Le crime de Nicolas Le Floch

Salle Amphithéâtre Thomas Narcejac 17 Rue Rostislaw Loukianoff Pornic Loire-Atlantique

Début : 2025-10-22 18:00:00

fin : 2025-10-22 18:00:00

2025-10-22

Conférence proposée par Pornic Histoire, animée par le journaliste Laurent Joffrin, ancien directeur de Libération et du Nouvel observateur.

Plongez au cœur de la Terreur ! Un crime mystérieux menace d’embraser toute la Bretagne.

Alors que la Révolution devient Terreur, que Louis XVI est accusé, le commissaire Le Floch doit démêler l’écheveau compliqué d’un crime qui peut embraser la Bretagne et menacer sa famille. Suivez Le Floch sur les traces du coupable, découvrez les complots et les secrets qui agitent les côtes, et comprenez comment l’histoire locale se mêle à la grande histoire nationale. Une enquête entre devoir, danger et enjeux personnels.

Salle Amphithéâtre Thomas Narcejac 17 Rue Rostislaw Loukianoff Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 54 42 asso.pornic.histoire@gmail.com

English :

Lecture by Pornic Histoire, hosted by journalist Laurent Joffrin, former director of Libération and Le Nouvel Observateur.

German :

Von Pornic Histoire angebotene Konferenz, moderiert von dem Journalisten Laurent Joffrin, ehemaliger Direktor von Libération und Le Nouvel observateur.

Italiano :

Conferenza di Pornic Histoire, condotta dal giornalista Laurent Joffrin, ex direttore di Libération e Le Nouvel Observateur.

Espanol :

Conferencia de Pornic Histoire, dirigida por el periodista Laurent Joffrin, antiguo director de Libération y Le Nouvel Observateur.

