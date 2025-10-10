Conférence Le crime parfait existe t’il ? Château des Baumes Istres

Vendredi 10 octobre 2025 de 19h à 20h30. Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres Bouches-du-Rhône

À l’occasion de la première édition du Salon du Polar au Château des Baumes, Olivier de la librairie Arbre Monde nous invite à explorer une question fascinante, qui hante aussi bien les auteurs de polars que les spécialistes des sciences criminelles…

Le crime parfait existe-t-il ? Y trouverons nous une réponse ? Rien n’est moins sûr… .

Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

English :

On the occasion of the first edition of the Salon du Polar at the Château des Baumes, Olivier from the Arbre Monde bookshop invites us to explore a fascinating question that haunts thriller writers and forensic scientists alike…

German :

Anlässlich der ersten Ausgabe des Salon du Polar im Château des Baumes lädt uns Olivier von der Buchhandlung Arbre Monde ein, eine faszinierende Frage zu erforschen, die sowohl Krimiautoren als auch Kriminalisten verfolgt…

Italiano :

In occasione del primo Salon du Polar allo Château des Baumes, Olivier della libreria Arbre Monde ci invita a esplorare un’affascinante questione che tormenta gli scrittori di thriller e gli scienziati forensi…

Espanol :

Coincidiendo con la primera edición del Salon du Polar en el Château des Baumes, Olivier, de la librería Arbre Monde, nos invita a explorar una cuestión fascinante que obsesiona tanto a los escritores de novelas de suspense como a los forenses…

