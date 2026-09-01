Conférence Le Darou dans les Vosges Bruyères

Informations pratiques

Bruyères

Conférence Le Darou dans les Vosges

19 rue Général de Gaulle Bruyères Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18 22:00:00

Date(s) :

2026-09-18

À l’initiative de l’association BERIAN, partez sur les traces des animaux imaginaires, tels le Darou et ses cousins.

La chasse au Darou, semble à première vue, une tradition bien locale dans les communautés villageoises. Elle se pratiquait généralement en milieu rural, forestier ou montagnard, c’est une plaisanterie dont les victimes sont des personnes particulièrement naïves, des citadins de passages peu au fait des coutumes locales et encore moins de la faune des campagnes. La chasse cet animal sauvage imaginaire est un véritable rituel initiatique et si l’histoire est, à quelques variantes près, toujours la même, l’imagination débordante des villageois a fait surgir autant de Darou que de régions. La tradition que l’on imagine « bien de chez nous » serait donc nationale ? Bien plus que cela, la chasse au Darou, ou quelque soit son nom, en Europe ou dans le monde entier, est une tradition internationale.Adultes

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19 rue Général de Gaulle Bruyères 88600 Vosges Grand Est +33 7 67 87 00 43

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English :

%C0 Organized by the BERIAN association, follow in the footsteps of imaginary animals, such as the Darou and its cousins.

The Darou hunt seems, at first glance, to be a deeply local tradition in village communities. It was generally practiced in rural, forested, or mountainous areas; it is a prank whose victims are particularly gullible people—visiting city dwellers unfamiliar with local customs and even less so with the countryside’s wildlife. The hunt for this imaginary wild animal is a true rite of passage, and while the story may with a few variations, always the same, the villagers’ boundless imagination has given rise to as many Darous as there are regions. So is the tradition we imagine as “truly our own” actually a national one? Far more than that: the hunt for the Darou—or whatever it may be called—in Europe or around the world is an international tradition.

L’événement Conférence Le Darou dans les Vosges Bruyères a été mis à jour le 2026-09-03 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES