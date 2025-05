Conférence le Darou des Vosges, sur les traces d’un animal fantastique – Maison de quartier Saint-Dié-des-Vosges, 17 mai 2025 18:00, Saint-Dié-des-Vosges.

Vosges

Samedi 2025-05-17 18:00:00

2025-05-17

Lors de cette soirée, BERIAN, association naturaliste et historienne, vous fera décourvrir une représentation inédite du Darou. Tous les aspects de cette tradition populaire seront passés en revue histoire, origine, émergence, évolution… Entrée libre.

Tout public

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 7 67 87 00 43 berian.association@hotmail.com

English :

During this evening, BERIAN, a naturalist and historian association, will introduce you to an original representation of the Darou. All aspects of this popular tradition will be reviewed: history, origin, emergence, evolution… Free admission.

photo credit: Association BERIAN

German :

An diesem Abend wird Ihnen BERIAN, ein naturwissenschaftlicher Verein und Historiker, eine unveröffentlichte Darstellung des Darou zeigen. Alle Aspekte dieser volkstümlichen Tradition werden beleuchtet: Geschichte, Ursprung, Entstehung, Entwicklung… Eintritt frei.

fotokredit: Verein BERIAN

Italiano :

Durante questa serata, BERIAN, un’associazione di naturalisti e storici, vi presenterà una rappresentazione inedita del Darou. Verranno passati in rassegna tutti gli aspetti di questa tradizione popolare: storia, origine, comparsa, evoluzione… L’ingresso è gratuito.

crediti fotografici: Associazione BERIAN

Espanol :

Durante esta velada, BERIAN, asociación de naturalistas e historiadores, le presentará una representación inédita del Darou. Se repasarán todos los aspectos de esta tradición popular: historia, origen, aparición, evolución… La entrada es gratuita.

crédito de la foto: Asociación BERIAN

