Conférence Le déchiffrement des hiéroglyphes mythe et réalité Musée Champollion Figeac Figeac

Conférence Le déchiffrement des hiéroglyphes mythe et réalité Musée Champollion Figeac

H.Mercure Viguier du Roy, 52 rue Zola Figeac Lot

Gratuit

Début : 2025-09-25 18:00:00

fin : 2025-09-25 19:30:00

2025-09-25

Au-delà du mythique Je tiens l’affaire , qu’aurait prononcé J.-F. Champollion lorsqu’il trouva la clé du déchiffrement des hiéroglyphes, Laurent Coulon retracera pour nous la construction scientifique de cette découverte. Un réexamen attentif des écrits du plus célèbre des figeacois lui permet de déconstruire le roman du déchiffrement pour replacer ce minutieux et

méthodique travail dans un contexte plus large qui laisse entrevoir la richesse du travail accompli.

Laurent Coulon est professeur au Collège de France sur la chaire Civilisation de l’Égypte pharaonique et directeur d’études à l’École Pratique des Hautes Études, section sciences religieuses. Il a également dirigé l’Institut français d’archéologie orientale (IFAO) au Caire et présidé la Société Française d’Égyptologie. Spécialiste de la religion de l’Égypte ancienne, il a mené différents projets dans les domaines de l’archéologie, de l’épigraphie et des humanités numériques ; depuis 2000, il co-dirige notamment la mission Sanctuaires osiriens de Karnak . Ses domaines d’expertise incluent également la littérature, la rhétorique et la société de cour en Égypte ancienne. .

H.Mercure Viguier du Roy, 52 rue Zola Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 31 08 accueil1musee@ville-figeac.fr

English :

Going beyond the mythical « Je tiens l?affaire » (I’ve got the case) that J.-F. Champollion is said to have uttered when he found the key to deciphering the hieroglyphs, Laurent Coulon traces the scientific construction of this discovery. A careful re-examination of the writings of Figeac?s most famous author enables him to deconstruct the « novel of the deciphering » and place this meticulous and methodical work in a wider context

and methodical work into a broader context, revealing the richness of the work accomplished.

German :

Neben dem mythischen « Je tiens l’affaire », das J.-F. Champollion gesagt haben soll, als er den Schlüssel zur Entzifferung der Hieroglyphen fand, zeichnet Laurent Coulon für uns die wissenschaftliche Konstruktion dieser Entdeckung nach. Eine genaue Überprüfung der Schriften des berühmtesten Schriftstellers aus Figeac ermöglicht es ihm, den « Roman der Entzifferung » zu dekonstruieren, um diese minutiöse und umfassende Arbeit in einen neuen Kontext zu stellen

methodische Arbeit in einen größeren Kontext ein, der den Reichtum der geleisteten Arbeit erahnen lässt.

Italiano :

Guardando oltre il mitico « ho il caso » che J.-F. Champollion avrebbe pronunciato quando ha trovato la chiave per decifrare i geroglifici, Laurent Coulon ripercorre la costruzione scientifica di questa scoperta. Un attento riesame degli scritti del più famoso dei Figeac gli permette di decostruire il « romanzo della decifrazione » e di collocare questo lavoro meticoloso e metodico in un contesto più ampio

un lavoro meticoloso e metodico in un contesto più ampio che ci fa intravedere la ricchezza dell’opera compiuta.

Espanol :

Más allá del mítico « tengo el maletín » que, según se dice, pronunció J.-F. Champollion cuando dio con la clave para descifrar los jeroglíficos, Laurent Coulon traza la construcción científica de este descubrimiento. Un minucioso reexamen de los escritos del más célebre de los Figeac le permite deconstruir la « novela del desciframiento » y situar este trabajo meticuloso y metódico en un contexto más amplio

metódico trabajo en un contexto más amplio que nos permite vislumbrar la riqueza de la obra realizada.

