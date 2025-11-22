Conférence Le déclin des glaciers dans le monde et ses conséquences Musée des Ursulines de Mâcon Mâcon

Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – 9 EUR

Début : 2025-11-22 15:00:00

fin : 2025-11-22 16:00:00

2025-11-22

Au cours de cette conférence, Bernard Francou dressera un état des lieux scientifique de l’évolution du climat dans les montagnes, dans les Alpes et dans le monde. Il expliquera ce qu’est un glacier et présentera les conséquences du réchauffement climatique à partir de ses observations. Il abordera également les évolutions prévisibles des glaciers et du climat en montagne ainsi que leurs conséquences.

Par Bernard Francou, chercheur en géosciences, géomorphologie et glaciologie, spécialiste de la haute montagne, CNRS et Institut de recherche pour le développement (IRD)

En partenariat avec le Club Alpin Français de Mâcon

Public ados-adultes. Durée 1h. .

Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38 musee.ursulines@ville-macon.fr

