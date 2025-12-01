Conférence Le défi des transports pour la France IFR, salle de conférence Royan

Conférence Le défi des transports pour la France

IFR, salle de conférence 48 bd Franck Lamy Royan Charente-Maritime

Début : 2025-12-12 18:00:00

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Raynald Rimbault, président du comité de Royan SMLH 17 et les membres du bureau vous invitent à cette conférence, animée par Dominique Bussereau, ancien Ministre honoraire du parlement et en présence de Didier Quentin, président départemental SMLH 17.

IFR, salle de conférence 48 bd Franck Lamy Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 89 78 35 secretariat.smlh17@gmail.com

English :

Raynald Rimbault, president of the Royan SMLH 17 committee, and members of the board invite you to this conference, hosted by Dominique Bussereau, former Honorary Minister of Parliament, and in the presence of Didier Quentin, SMLH 17 departmental president.

German :

Raynald Rimbault, Präsident des Komitees von Royan SMLH 17, und die Mitglieder des Büros laden Sie zu dieser Konferenz ein, die von Dominique Bussereau, ehemaliger Ehrenminister des Parlaments, geleitet wird und an der auch Didier Quentin, Präsident des Departements SMLH 17, teilnimmt.

Italiano :

Raynald Rimbault, presidente del comitato SMLH 17 di Royan, e i membri dell’esecutivo vi invitano a questa conferenza, ospitata da Dominique Bussereau, ex ministro onorario del Parlamento, e alla presenza di Didier Quentin, presidente dipartimentale SMLH 17.

Espanol :

Raynald Rimbault, presidente del comité SMLH 17 de Royan, y los miembros del ejecutivo le invitan a esta conferencia, auspiciada por Dominique Bussereau, ex ministro honorario del Parlamento, y en presencia de Didier Quentin, presidente del departamento SMLH 17.

