ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL AU Golf des Sarrays Sainte-Fauste (36)

Samedi 17 mai 2025 de 11h00 à 20h

Préparez-vous à vivre une journée inédite mêlant sport, inspiration, convivialité… et musique live !

AU PROGRAMME

11h00 Conférence inspirante

« Le défi d’être soi animée par Muriel Hermine, multiple championne du monde de natation synchronisée et directrice de l’association J’ai un rêve.

Une intervention puissante pour découvrir son mental de champion et ses leviers de motivation dans la vie comme en entreprise.

12h30 Barbecue convivial

Tarif 14€ (8€ pour les enfants de moins de 10 ans)

14h30 à 17h00 Scramble 9 trous en binôme

Un joueur confirmé & un débutant réunis par tirage au sort 6€ par joueur

Nombreux lots à gagner Avec la participation de l’association Les Golfeurs des Sarrays

17h00 Cocktail de clôture

18h00 APÉRO-CONCERT LIVE !

Pour clôturer cette journée exceptionnelle en beauté, rejoignez-nous pour un moment festif et musical autour d’un apéro. 8 .

Lieu-dit Les Sarrays

Sainte-Fauste 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 6 27 69 14 94 knivet@cma-cvl.fr

English :

EXCEPTIONAL EVENT AT Golf des Sarrays ? Sainte-Fauste (36)

Saturday, May 17, 2025 ? 11:00 am to 8:00 pm

Get ready for a unique day of sport, inspiration, conviviality? and live music!

German :

AUSSERGEWÖHNLICHES EREIGNIS AUF dem Golfplatz Les Sarrays? Sainte-Fauste (36)

Samstag, 17. Mai 2025 ? von 11.00 bis 20.00 Uhr

Bereiten Sie sich auf einen ganz besonderen Tag vor, der Sport, Inspiration, Geselligkeit und Live-Musik miteinander verbindet!

Italiano :

EVENTO ECCEZIONALE AL Golf des Sarrays ? Sainte-Fauste (36)

Sabato 17 maggio 2025 dalle 11.00 alle 20.00

Preparatevi a una giornata unica che unisce sport, ispirazione, convivialità e musica dal vivo!

Espanol :

Evento excepcional en el golf desarrays ? Sainte-Fauste (36)

Sábado 17 de mayo de 2025 ? de 11.00 a 20.00 h

Prepárese para una jornada única que combinará deporte, inspiración, convivencia… ¡y música en directo!

