Conférence > »Le déminage en Normandie entre 1944 et 1948″ Saint-Lô

Place de la Préfecture Saint-Lô Manche

Dans toute le France, plus de 500 000 hectares de terrain ont été minés pendant la Seconde Guerre mondiale. Près de 6 millions de mines ont été posées sur ordre du maréchal Rommel dans le seul cadre du mur de l’Atlantique afin de protéger les plages françaises contre une invasion. Les côtes normandes s’avèrent donc impactées par cette << guerre des mines >>.

Lorsque les combats se sont éloignés de la Normandie, le déminage a commencé en octobre 1944. Une fois la guerre en Europe terminée en mai 1945, et les camps de prisonniers de guerre remis aux Français par les Alliés, l’utilisation des prisonniers de guerre est devenue la norme pour déminer les plages, les pièges à l’intérieur des terres et les bombes non explosées dans les villages, les villes et les agglomérations.

Cette utilisation de prisonniers de guerre était-elle une punition ou une rédemption de la part des Alliés ?

La conférence aura lieu, à titre exceptionnel, au sein de la Préfecture à Saint-Lô à 17h00, salle Erignac, en présence de Monsieur le Préfent et de Madame la Sous-préfète.

Exceptionnellement, les personnes doivent au préalable s’ inscrire par mail à sahmsaintlo@gmail.com (en indiquant le nom, le prénom, et la commune de résidence pour chaque personne).

La pièce d’identité sera demandée à l’entrée. (obligatoire). .

Place de la Préfecture Saint-Lô 50000 Manche Normandie sahmsaintlo@gmail.com

