Conférence Le dérèglement climatique Foncine-le-Haut

Conférence Le dérèglement climatique

Maison du Tourisme Foncine-le-Haut Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 18:00:00

fin : 2026-02-18 21:00:00

Date(s) :

2026-02-18

M. Jean-Marie Combette-Peter (Jurassien d’origine, ancien alpiniste) parlera de la cryosphère, ses données et ses enjeux, les glaciers qui sont victimes et les impacts sur nos montagnes. .

Maison du Tourisme Foncine-le-Haut 39460 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 93 11

