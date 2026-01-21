Conférence Le dérèglement climatique Foncine-le-Haut
Conférence Le dérèglement climatique Foncine-le-Haut mercredi 18 février 2026.
Conférence Le dérèglement climatique
Maison du Tourisme Foncine-le-Haut Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 18:00:00
fin : 2026-02-18 21:00:00
Date(s) :
2026-02-18
M. Jean-Marie Combette-Peter (Jurassien d’origine, ancien alpiniste) parlera de la cryosphère, ses données et ses enjeux, les glaciers qui sont victimes et les impacts sur nos montagnes. .
Maison du Tourisme Foncine-le-Haut 39460 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 93 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence Le dérèglement climatique
L’événement Conférence Le dérèglement climatique Foncine-le-Haut a été mis à jour le 2026-01-21 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA