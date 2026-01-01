Conférence le dernier fusillé français Médiathèque de l’ Orangerie Lunéville
Conférence le dernier fusillé français Médiathèque de l’ Orangerie Lunéville samedi 31 janvier 2026.
Conférence le dernier fusillé français
Médiathèque de l’ Orangerie 4 rue du Colonel Clarenthal Lunéville Meurthe-et-Moselle
Conférence animée par Jacques Hoffner, passionné d’histoire et membre de l’Association Guerre en Vosges
À la suite des évènements survenus en Algérie, le colonel Jean-Bastien Thiry, originaire de Lunéville, organise un commando qui deviendra L’attentat du petit Clamart . Jugé par la cour de justice militaire, il est condamné à mort. Le général de Gaulle refuse la demande de grâce déposée par son avocat. Revivez les instants forts de cette affaire l’avant, le pendant et l’après du procès. Gratuit sur inscription.Adultes
Médiathèque de l’ Orangerie 4 rue du Colonel Clarenthal Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 73 78 78 adultes@delunevilleabaccarat.fr
English :
Lecture by Jacques Hoffner, history enthusiast and member of the Association Guerre en Vosges
Following the events in Algeria, Colonel Jean-Bastien Thiry, a native of Lunéville, organized a commando group that became known as the Petit Clamart bombing . Tried by the military court, he was sentenced to death. General de Gaulle refused his lawyer’s request for a pardon. Relive the high points of the case: before, during and after the trial. Free with registration.
