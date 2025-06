Conférence » Le désir de rivage » La Maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage 27 juin 2025 18:00

Charente-Maritime

Début : Vendredi 2025-06-27 18:00:00

fin : 2025-06-27 19:00:00

2025-06-27

Le Musée et le CAUE 17 invitent Anna Guillem, doctorante, à présenter une partie de ses recherches lors d’une conférence portant sur le thème du désir de rivage dans un contexte de changements globaux.

La Maison éco-paysanne 5 boulevard de la plage

Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 05 16 museeoleron@cdc-oleron.fr

English : Le désir de rivage » conference

The Museum and CAUE 17 have invited doctoral student Anna Guillem to present part of her research in a conference on the theme of the desire for shoreline in a context of global change.

German : Konferenz « Die Sehnsucht nach dem Ufer »

Das Museum und der CAUE 17 laden die Doktorandin Anna Guillem ein, einen Teil ihrer Forschung im Rahmen einer Konferenz vorzustellen, die sich mit dem Thema des Uferwunsches im Kontext des globalen Wandels befasst.

Italiano :

Il Museo e il CAUE 17 hanno invitato Anna Guillem, una studentessa di dottorato, a presentare una parte della sua ricerca in occasione di una conferenza sul tema del desiderio per la linea di riva in un contesto di cambiamento globale.

Espanol : Conferencia « El deseo de la orilla

El Museo y el CAUE 17 han invitado a Anna Guillem, estudiante de doctorado, a presentar parte de su investigación en una conferencia sobre el tema del deseo de la costa en un contexto de cambio global.

