Conférence Le deuil, humains et animaux Grazac
Conférence Le deuil, humains et animaux
Salon de thé Éole en prend 5′ Grazac Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30 20:00:00
fin : 2025-10-30
Date(s) :
2025-10-30
Conférence animée par Laura, artiste vibratoire & accompagnante du Vivant.
Salon de thé Éole en prend 5′ Grazac 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 06 89
English :
Conference hosted by Laura, vibratory artist & life coach.
German :
Konferenz unter der Leitung von Laura, Schwingungskünstlerin & Begleiterin des Lebendigen.
Italiano :
Conferenza tenuta da Laura, artista vibratoria e life coach.
Espanol :
Conferencia organizada por Laura, artista vibratoria y Life coach.
