Conférence, Le Dr Prosper Choyau, médecin du XIX° siècle, une vie luçonnaise Espace Richelieu salle 8 Luçon

Conférence, Le Dr Prosper Choyau, médecin du XIX° siècle, une vie luçonnaise Espace Richelieu salle 8 Luçon lundi 10 novembre 2025.

Conférence, Le Dr Prosper Choyau, médecin du XIX° siècle, une vie luçonnaise

Espace Richelieu salle 8 1, rue Richelieu Luçon Vendée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-10 20:30:00

fin : 2025-11-10 22:30:00

Date(s) :

2025-11-10

Conférence donnée par Annick Barré-Grolleau et Marie Barraud ses arrière-petites-filles.

Prosper CHOYAU est né à Luçon le 10 décembre 1842 et mort à Luçon le 11 juillet 1917 .

Il a marqué la vie luçonnaise en son temps par son engagement et son dévouement sans faille auprès des malades .

Conférence présentée à partir d’archives familiales.

Ouvert à tous.

Cette conférence sera suivie du verre de l’amitié. .

English :

Lecture by Annick Barré-Grolleau and Marie Barraud, her great-granddaughters.

German :

Vortrag von Annick Barré-Grolleau und Marie Barraud, ihren Urenkelinnen.

Italiano :

Conferenza tenuta da Annick Barré-Grolleau e Marie Barraud, sue pronipoti.

Espanol :

Charla a cargo de Annick Barré-Grolleau y Marie Barraud, sus bisnietas.

