Conférence, Le Dr Prosper Choyau, médecin du XIX° siècle, une vie luçonnaise Espace Richelieu salle 8 Luçon
Conférence, Le Dr Prosper Choyau, médecin du XIX° siècle, une vie luçonnaise Espace Richelieu salle 8 Luçon lundi 10 novembre 2025.
Conférence, Le Dr Prosper Choyau, médecin du XIX° siècle, une vie luçonnaise
Espace Richelieu salle 8 1, rue Richelieu Luçon Vendée
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-10 20:30:00
fin : 2025-11-10 22:30:00
Date(s) :
2025-11-10
Conférence donnée par Annick Barré-Grolleau et Marie Barraud ses arrière-petites-filles.
Prosper CHOYAU est né à Luçon le 10 décembre 1842 et mort à Luçon le 11 juillet 1917 .
Il a marqué la vie luçonnaise en son temps par son engagement et son dévouement sans faille auprès des malades .
Conférence présentée à partir d’archives familiales.
Ouvert à tous.
Cette conférence sera suivie du verre de l’amitié. .
Espace Richelieu salle 8 1, rue Richelieu Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire luconpatrimoine@gmail.com
English :
Lecture by Annick Barré-Grolleau and Marie Barraud, her great-granddaughters.
German :
Vortrag von Annick Barré-Grolleau und Marie Barraud, ihren Urenkelinnen.
Italiano :
Conferenza tenuta da Annick Barré-Grolleau e Marie Barraud, sue pronipoti.
Espanol :
Charla a cargo de Annick Barré-Grolleau y Marie Barraud, sus bisnietas.
L’événement Conférence, Le Dr Prosper Choyau, médecin du XIX° siècle, une vie luçonnaise Luçon a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud