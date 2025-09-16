Conférence « Le dragon empereur du bestiaire fantastique » Abbeville

Conférence « Le dragon empereur du bestiaire fantastique »

26 Place Clemenceau Abbeville Somme

Début : 2026-01-26 14:30:00

Par Patrick Absalon, Directeur-adjoint du Pôle Patrimoine, responsable du Beffroi Musée Boucher de Perthes-Manessier et auteur de « Les Dragons, des monstres au pays des hommes » (Gallimard, 2006)

Le dragon est sans conteste le monstre le plus connu et le plus ancien de l’histoire de l’humanité. Il apparaît en Chine dans le contexte funéraire vers 4 000 ans avant notre ère et continue aujourd’hui de hanter nos imaginaires.

Le dragon est sans conteste le monstre le plus connu et le plus ancien de l’histoire de l’humanité. Il apparaît en Chine dans le contexte funéraire vers 4 000 ans avant notre ère et continue aujourd’hui de hanter nos imaginaires. .

26 Place Clemenceau Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France tourisme@ca-baiedesomme.fr

English :

By Patrick Absalon, Deputy Director of the Pôle Patrimoine, in charge of the Musée Boucher de Perthes-Manessier Belfry and author of « Les Dragons, des monstres au pays des hommes » (Gallimard, 2006)

The dragon is without doubt the best-known and oldest monster in the history of mankind. It first appeared in China in a funerary context around 4,000 BC, and continues to haunt our imaginations today.

German :

Von Patrick Absalon, stellvertretender Direktor des Pôle Patrimoine, Verantwortlicher des Belfrieds Musée Boucher de Perthes-Manessier und Autor von « Les Dragons, des monstres au pays des hommes » (Gallimard, 2006)

Der Drache ist zweifellos das bekannteste und älteste Monster in der Geschichte der Menschheit. Er taucht in China im Zusammenhang mit Begräbnissen etwa 4000 Jahre vor unserer Zeitrechnung auf und spukt auch heute noch in unserer Vorstellungswelt herum.

Italiano :

Di Patrick Absalon, vicedirettore dell’Unità Patrimonio, responsabile del Museo del Campanile Boucher de Perthes-Manessier e autore di « Les Dragons, des monstres au pays des hommes » (Gallimard, 2006)

Il drago è senza dubbio il mostro più noto e più antico della storia dell’umanità. È apparso in Cina come parte di un rituale funerario intorno al 4.000 a.C. e continua a tormentare il nostro immaginario ancora oggi.

Espanol :

Por Patrick Absalon, Director Adjunto de la Unidad de Patrimonio, responsable del Museo del Campanario Boucher de Perthes-Manessier y autor de « Les Dragons, des monstres au pays des hommes » (Gallimard, 2006)

El dragón es sin duda el monstruo más conocido y antiguo de la historia de la humanidad. Apareció en China como parte de un ritual funerario en torno al año 4.000 a.C. y sigue rondando nuestra imaginación hoy en día.

