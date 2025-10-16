Conférence Le Duc François III de Lorraine et de Bar, et la Toscane Salle des fêtes Bar-le-Duc

Conférence Le Duc François III de Lorraine et de Bar, et la Toscane Salle des fêtes Bar-le-Duc jeudi 16 octobre 2025.

La Société des Lettres de Bar-le-Duc vous invite à assister à la conférence « le Duc François III de Lorraine et de Bar, et la Toscane(1737-1765) », par Alain PETIOT.

Destinataire du grand-duché de Toscane en échange de ses duchés de Lorraine et de Bar cédés à la France en 1737, François III de Lorraine fait transférer à Florence les éléments les plus prestigieux de la cour de Lunéville et y fait son entrée solennelle avec son épouse Marie-Thérèse d’Autriche le 20 janvier 1739. Mais rappelé à Vienne par l’empereur Charles VI, le grand-duc n’y fait qu’un court séjour et y établit une Régence. Passé à ses successeurs de la branche collatérale d’Autriche-Toscane, le grand-duché reste un État indépendant jusqu’à son intégration au royaume d’Italie, en 1859. Mais, à bien des égards, la Toscane est la véritable héritière de la Lorraine.

Entrée gratuite.Tout public

Salle des fêtes 12 Rue Lapique Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 47 37 66 73 stelettresbld@orange.fr

The Société des Lettres de Bar-le-Duc invites you to attend the lecture « Le Duc François III de Lorraine et de Bar, et la Toscane(1737-1765) », by Alain PETIOT.

Recipient of the Grand Duchy of Tuscany in exchange for his duchies of Lorraine and Bar, ceded to France in 1737, François III de Lorraine had the most prestigious elements of the Lunéville court transferred to Florence, where he made his solemn entry with his wife Maria Theresa of Austria on January 20, 1739. But recalled to Vienna by Emperor Charles VI, the Grand Duke stayed only a short time and established a Regency. Passed on to his successors in the collateral branch of Austria-Tuscany, the Grand Duchy remained an independent state until its integration into the Kingdom of Italy in 1859. But in many respects, Tuscany is the true heir to Lorraine.

Free admission.

Die Société des Lettres de Bar-le-Duc lädt Sie zum Vortrag « Le Duc François III de Lorraine et de Bar, et la Toscane(1737-1765) » von Alain PETIOT ein.

Franz III. von Lothringen, der im Austausch für seine 1737 an Frankreich abgetretenen Herzogtümer Lothringen und Bar das Großherzogtum Toskana erhielt, ließ die prestigeträchtigsten Elemente des Hofes von Lunéville nach Florenz verlegen und hielt dort am 20. Januar 1739 mit seiner Frau Maria Theresia von Österreich einen feierlichen Einzug. Der Großherzog wurde jedoch von Kaiser Karl VI. nach Wien zurückgerufen, hielt sich dort nur kurz auf und richtete eine Regentschaft ein. Das Großherzogtum ging an seine Nachfolger aus dem österreichisch-toskanischen Zweig über und blieb bis zu seiner Eingliederung in das Königreich Italien im Jahr 1859 ein unabhängiger Staat. In vielerlei Hinsicht ist die Toskana jedoch der wahre Erbe Lothringens.

Freier Eintritt.

La Société des Lettres de Bar-le-Duc vi invita a partecipare alla conferenza di Alain PETIOT su « Il duca Francesco III di Lorena e Bar e la Toscana (1737-1765) ».

Ricevendo il Granducato di Toscana in cambio dei suoi ducati di Lorena e Bar, ceduti alla Francia nel 1737, Francesco III di Lorena fece trasferire a Firenze i membri più prestigiosi della corte di Lunéville e vi fece il suo ingresso solenne con la moglie Maria Teresa d’Austria il 20 gennaio 1739. Tuttavia, richiamato a Vienna dall’imperatore Carlo VI, il Granduca vi rimase per poco tempo e vi istituì una Reggenza. Passato ai suoi successori nel ramo collaterale dell’Austria-Toscana, il Granducato rimase uno Stato indipendente fino a quando non entrò a far parte del Regno d’Italia nel 1859. Ma per molti aspetti, la Toscana è la vera erede della Lorena.

Ingresso libero.

La Société des Lettres de Bar-le-Duc le invita a asistir a la conferencia de Alain PETIOT sobre « El duque Francisco III de Lorena y Bar, y Toscana (1737-1765) ».

Receptor del Gran Ducado de Toscana a cambio de sus ducados de Lorena y Bar, cedidos a Francia en 1737, Francisco III de Lorena hizo trasladar a Florencia a los miembros más prestigiosos de la corte de Lunéville e hizo allí su entrada solemne con su esposa María Teresa de Austria el 20 de enero de 1739. Sin embargo, llamado a Viena por el emperador Carlos VI, el Gran Duque sólo permaneció allí poco tiempo y estableció una Regencia. Transmitido a sus sucesores en la rama colateral de Austria-Toscana, el Gran Ducado siguió siendo un Estado independiente hasta que pasó a formar parte del Reino de Italia en 1859. Pero en muchos aspectos, Toscana es la verdadera heredera de Lorena.

Entrada gratuita.

