Conférence Le Fabuleux destin d’Elizebeth Smith Friedman Place St Pierre Luxeuil-les-Bains

Conférence Le Fabuleux destin d’Elizebeth Smith Friedman

Place St Pierre Mairie de Luxeuil Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 19:30:00

fin : 2026-03-31 21:30:00

Date(s) :

2026-03-31

Le laboratoire de mathématiques du Lycée Lumière vous propose d’assister à une conférence.

Conférence adaptée à un public familial, accessible dès l’âge de 9 ans. .

Place St Pierre Mairie de Luxeuil Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 90 00

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English : Conférence Le Fabuleux destin d’Elizebeth Smith Friedman

L’événement Conférence Le Fabuleux destin d’Elizebeth Smith Friedman Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-17 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)