Conférence Le Fabuleux destin d’Elizebeth Smith Friedman Place St Pierre Luxeuil-les-Bains
Conférence Le Fabuleux destin d’Elizebeth Smith Friedman Place St Pierre Luxeuil-les-Bains mardi 31 mars 2026.
Conférence Le Fabuleux destin d’Elizebeth Smith Friedman
Place St Pierre Mairie de Luxeuil Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31 19:30:00
fin : 2026-03-31 21:30:00
Date(s) :
2026-03-31
Le laboratoire de mathématiques du Lycée Lumière vous propose d’assister à une conférence.
Conférence adaptée à un public familial, accessible dès l’âge de 9 ans. .
Place St Pierre Mairie de Luxeuil Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 90 00
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English : Conférence Le Fabuleux destin d’Elizebeth Smith Friedman
L’événement Conférence Le Fabuleux destin d’Elizebeth Smith Friedman Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-17 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)