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AGENDA · Vorey

Conférence : Le fabuleux destin d’Émile Reynaud Rue Louis Jouvet Vorey

vendredi 16 octobre 2026 · Rue Louis Jouvet · Vorey

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Rue Louis Jouvet
Adresse
L'Embarcadère
Ville
43800 Vorey
Département
Haute-Loire
Tarif

Vorey

Conférence : Le fabuleux destin d’Émile Reynaud

Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:00:00
fin : 2026-10-16

Date(s) :
2026-10-16

Le temps d’une conférence entre art et science, découvrez l’histoire du cinéma d’animation du château du Villard de Saint-Germain Laprade au musée Grévin de Paris.
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Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 15 21  embarcadere@vorey.fr

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English :

Join us for a conference exploring the intersection of art and science, and discover the history of animated film at the Château du Villard in Saint-Germain-Laprade at the Grévin Museum in Paris.

L’événement Conférence : Le fabuleux destin d’Émile Reynaud Vorey a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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