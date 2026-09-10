Conférence : Le fabuleux destin d’Émile Reynaud Rue Louis Jouvet Vorey

Informations pratiques

Vorey

Conférence : Le fabuleux destin d’Émile Reynaud

Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:00:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Le temps d’une conférence entre art et science, découvrez l’histoire du cinéma d’animation du château du Villard de Saint-Germain Laprade au musée Grévin de Paris.

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Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 15 21 embarcadere@vorey.fr

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English :

Join us for a conference exploring the intersection of art and science, and discover the history of animated film at the Château du Villard in Saint-Germain-Laprade at the Grévin Museum in Paris.

L’événement Conférence : Le fabuleux destin d’Émile Reynaud Vorey a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay