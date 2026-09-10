Conférence : Le fabuleux destin d’Émile Reynaud Rue Louis Jouvet Vorey
vendredi 16 octobre 2026 · Rue Louis Jouvet · Vorey
Informations pratiques
Vorey
Conférence : Le fabuleux destin d’Émile Reynaud
Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:00:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Le temps d’une conférence entre art et science, découvrez l’histoire du cinéma d’animation du château du Villard de Saint-Germain Laprade au musée Grévin de Paris.
.
Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 15 21 embarcadere@vorey.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us for a conference exploring the intersection of art and science, and discover the history of animated film at the Château du Villard in Saint-Germain-Laprade at the Grévin Museum in Paris.
L’événement Conférence : Le fabuleux destin d’Émile Reynaud Vorey a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
À voir aussi à Vorey (Haute-Loire)
- Vogue de Vorey Vorey 18 septembre 2026
- Spectacle : « Pilule Rouge » par Maëlle Mays Rue Louis Jouvet Vorey 13 novembre 2026
- Le Festival Voyageur Rue Louis Jouvet Vorey 4 décembre 2026