Conférence le fantastique dans la littérature occitane SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-08-13 17:30:00

fin : 2025-08-13

2025-08-13

Venez découvrir trois œuvres emblématiques d’écrivains natifs de différentes provinces de langue d’Oc.

2€. Public adultes et ados. Réservation au 05 62 40 87 86 .

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86

English :

Discover three emblematic works by writers from different Oc-speaking provinces.

German :

Entdecken Sie drei emblematische Werke von Schriftstellern, die in verschiedenen Provinzen der langue d’Oc geboren sind.

Italiano :

Venite a scoprire tre opere emblematiche di scrittori provenienti da diverse province di lingua d’oc.

Espanol :

Descubra tres obras emblemáticas de escritores de distintas provincias de habla oc.

