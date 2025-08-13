Conférence le fantastique dans la littérature occitane SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
Conférence le fantastique dans la littérature occitane SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan mercredi 13 août 2025.
Conférence le fantastique dans la littérature occitane
SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-13 17:30:00
fin : 2025-08-13
Date(s) :
2025-08-13
Venez découvrir trois œuvres emblématiques d’écrivains natifs de différentes provinces de langue d’Oc.
2€. Public adultes et ados. Réservation au 05 62 40 87 86 .
SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86
English :
Discover three emblematic works by writers from different Oc-speaking provinces.
German :
Entdecken Sie drei emblematische Werke von Schriftstellern, die in verschiedenen Provinzen der langue d’Oc geboren sind.
Italiano :
Venite a scoprire tre opere emblematiche di scrittori provenienti da diverse province di lingua d’oc.
Espanol :
Descubra tres obras emblemáticas de escritores de distintas provincias de habla oc.
L’événement Conférence le fantastique dans la littérature occitane Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2025-08-06 par OT de St Lary|CDT65