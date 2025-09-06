Conférence Le Fer à repasser du 18ème siècle à nos jours Maison d’Assemblée du village Yssingeaux

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

10 € pour un couple

Début : 2025-09-06 18:00:00
fin : 2025-09-06

2025-09-06

Conférence animée par Mr René Vocanson (Les Amis du Site de Saussac).
Maison d’Assemblée du village La Chazelie Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   saussacarcheo@yahoo.fr

English :

Lecture by Mr René Vocanson (Les Amis du Site de Saussac).

German :

Vortrag unter der Leitung von Herrn René Vocanson (Les Amis du Site de Saussac).

Italiano :

Intervento di René Vocanson (Les Amis du Site de Saussac).

Espanol :

Conferencia del Sr. René Vocanson (Les Amis du Site de Saussac).

