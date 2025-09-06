Conférence Le Fer à repasser du 18ème siècle à nos jours Maison d’Assemblée du village Yssingeaux
Maison d’Assemblée du village La Chazelie Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
10 € pour un couple
Début : 2025-09-06 18:00:00
Conférence animée par Mr René Vocanson (Les Amis du Site de Saussac).
Maison d’Assemblée du village La Chazelie Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes saussacarcheo@yahoo.fr
English :
Lecture by Mr René Vocanson (Les Amis du Site de Saussac).
German :
Vortrag unter der Leitung von Herrn René Vocanson (Les Amis du Site de Saussac).
Italiano :
Intervento di René Vocanson (Les Amis du Site de Saussac).
Espanol :
Conferencia del Sr. René Vocanson (Les Amis du Site de Saussac).
