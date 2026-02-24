Conférence Le Finistère, terre d’asile puis d’exil des républicains espagnols par Jean Sala-Pala, membre de l’association Mere 29 Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau

Conférence Le Finistère, terre d’asile puis d’exil des républicains espagnols par Jean Sala-Pala, membre de l’association Mere 29

Médiathèque Les trésors de Tolente
5 Rue du Colombier
Plouguerneau
Finistère

2026-03-11 18:30:00

fin : 2026-03-11

2026-03-11

Association Mémoire de l’Exil Républicain Espagnol dans le Finistère .

en collaboration avec le collectif Humanité.

Si beaucoup savent que la guerre d’Espagne (1936-1939) a entraîné l’exil de centaines de milliers de Républicains espagnols vers la France, l’importance jouée par le Finistère dans l’accueil de plusieurs milliers de ces exilés espagnols demeure très largement méconnue, y compris par de nombreux Finistériens. Et pourtant …

Pour en savoir plus, la médiathèque et le collectif Humanité vous invitent à la conférence de Jean Sala-Pala. .

Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75

