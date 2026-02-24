Conférence Le Finistère, terre d’asile puis d’exil des républicains espagnols par Jean Sala-Pala, membre de l’association Mere 29 Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau
Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Début : 2026-03-11 18:30:00
2026-03-11
Association Mémoire de l’Exil Républicain Espagnol dans le Finistère .
en collaboration avec le collectif Humanité.
Si beaucoup savent que la guerre d’Espagne (1936-1939) a entraîné l’exil de centaines de milliers de Républicains espagnols vers la France, l’importance jouée par le Finistère dans l’accueil de plusieurs milliers de ces exilés espagnols demeure très largement méconnue, y compris par de nombreux Finistériens. Et pourtant …
Pour en savoir plus, la médiathèque et le collectif Humanité vous invitent à la conférence de Jean Sala-Pala. .
