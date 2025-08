Conférence le français, langue riche et maltraitée Muttersholtz

Conférence le français, langue riche et maltraitée Muttersholtz vendredi 3 octobre 2025.

Conférence le français, langue riche et maltraitée

4 rue des Tilleuls Muttersholtz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-03 20:00:00

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Conférence avec diaporama et intermèdes musicaux, dédicaces de livres par Daniel Ehret

Conférence avec diaporama et intermèdes musicaux. Daniel Ehret dédicacera son dernier livre et quelques autres à l’issue de la conférence.

Avec Daniel Ehret, Pierre Grunert et Rémy Drago. .

4 rue des Tilleuls Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 10 13 info@mairie-muttersholtz.fr

English :

Lecture with slide show and musical interludes, book signing by Daniel Ehret

German :

Vortrag mit Diashow und musikalischen Einlagen, Buchsignierungen von Daniel Ehret

Italiano :

Conferenza con proiezione di diapositive e intermezzi musicali, firma del libro di Daniel Ehret

Espanol :

Conferencia con proyección de diapositivas e interludios musicales, firma de libros por Daniel Ehret

L’événement Conférence le français, langue riche et maltraitée Muttersholtz a été mis à jour le 2025-07-29 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme