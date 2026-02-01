Conférence Le Frelon Asiatique Gien
Conférence Le Frelon Asiatique Gien samedi 28 février 2026.
Conférence Le Frelon Asiatique
Place Jean Jaurès Gien Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 14:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Conférence sur le frelon asiatique samedi 28 février
Une conférence gratuite intitulée Le frelon asiatique, un fléau pour les apiculteurs est proposée le samedi 28 février à 14h, salle 401 du Centre Anne de Beaujeu.
Organisée par l’Union Apicole du Viennois en partenariat avec l’Office de Tourisme, cette rencontre a pour objectif de sensibiliser le public aux dangers que représente le frelon asiatique pour les abeilles et l’apiculture locale.
Ouverte à tous, elle s’adresse aussi bien aux passionnés de nature qu’aux curieux souhaitant mieux comprendre les enjeux environnementaux actuels.
Une occasion d’échanger, de s’informer et de contribuer à la protection de la biodiversité. .
Place Jean Jaurès Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 67 25 28
English :
Conference on the Asian hornet Saturday, February 28
L’événement Conférence Le Frelon Asiatique Gien a été mis à jour le 2026-02-13 par OT GIEN