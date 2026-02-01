Conférence Le Frelon Asiatique Gien

Conférence Le Frelon Asiatique

Début : 2026-02-28 14:00:00

Conférence sur le frelon asiatique samedi 28 février

Une conférence gratuite intitulée Le frelon asiatique, un fléau pour les apiculteurs est proposée le samedi 28 février à 14h, salle 401 du Centre Anne de Beaujeu.

Organisée par l’Union Apicole du Viennois en partenariat avec l’Office de Tourisme, cette rencontre a pour objectif de sensibiliser le public aux dangers que représente le frelon asiatique pour les abeilles et l’apiculture locale.

Ouverte à tous, elle s’adresse aussi bien aux passionnés de nature qu’aux curieux souhaitant mieux comprendre les enjeux environnementaux actuels.

Une occasion d’échanger, de s’informer et de contribuer à la protection de la biodiversité. .

English :

Conference on the Asian hornet Saturday, February 28

