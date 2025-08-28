Conférence: Le Gai Savoir peut-on encore avoir une pensée joyeuse ? Rue Jules Ferry Pornic

Conférence de l’université permanente animée par Julie CLOAREC MICHAUD.

Voici l’épigraphe qu’écrit Nietzsche en préambule à son Gai Savoir. Voici donc l’avertissement la philosophie du Gai savoir est une philosophie qui remet en question le sérieux que l’on porte communément aux sachants, et c’est un savoir gai dans la mesure où il me permet d’ habiter ma propre maison , c’est-à-dire de devenir ce que je suis , dirait encore Nietzsche.

Se demander s’il est encore possible d’avoir un gai savoir aujourd’hui c’est se donner l’occasion de définir ce que pourrait être une telle philosophie dans un monde où règnent.

le pessimisme et le sentiment d’arriver, individuellement et collectivement, à une saturation tant de l’action que de la réflexion humaines face aux épreuves contemporaines de nos vies et de notre société. Et si se réapproprier cette tradition en premier lieu rabelaisienne du gai savoir c’était avant tout se donner la possibilité d’atteindre des lendemains printaniers grâce à une philosophie exigeante et radicale, certes, mais humaine et incarnée, permettant d’inscrire de nouveau l’action humaine dans une éthique libératrice bien plus que contraignante ? Redonner à l’homme la possibilité de penser par et à partir de lui-même, corps et esprit unis dans la pleine expression de sa personnalité, au-delà d’un dualisme entre plaisir et bonheur, voilà l’ambition du gai savoir et d’une philosophie joyeuse. .

