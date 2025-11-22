CONFÉRENCE LE GÉNIE AU SERVICE DE L’ÉTERNITÉ LA PREMIÈRE PYRAMIDE ET SON COMPLEXE FUNÉRAIRE À SAQQÂRA Béziers

CONFÉRENCE LE GÉNIE AU SERVICE DE L’ÉTERNITÉ LA PREMIÈRE PYRAMIDE ET SON COMPLEXE FUNÉRAIRE À SAQQÂRA

Découvrez à Saqqâra la plus ancienne pyramide d’Égypte, chef-d’œuvre d’Imhotep. Pourquoi ce lieu, cette forme, cette fonction ? Une énigme au cœur de la première architecture en pierre.

Premier monument au monde construit en pierre de taille, cet impressionnant ensemble funéraire de Saqqâra abrite la plus ancienne pyramide jamais édifiée en Égypte. Conçu par le brillant architecte Imhotep, ce monument grandiose intrigue pourquoi avoir choisi Saqqâra ? Pourquoi une pyramide à degrés ? Et quelle était sa fonction au sein de cet ensemble architectural ?

Discover Egypt?s oldest pyramid, Imhotep?s masterpiece, at Saqqâra. Why this place, this form, this function? An enigma at the heart of the first stone architecture.

Entdecken Sie in Saqqara die älteste Pyramide Ägyptens, ein Meisterwerk von Imhotep. Warum dieser Ort, diese Form und diese Funktion? Ein Rätsel im Herzen der ersten Steinarchitektur.

Scoprite la più antica piramide d’Egitto, il capolavoro di Imhotep, a Saqqâra. Perché questo luogo, questa forma, questa funzione? Un enigma nel cuore della prima architettura di pietra.

Descubra la pirámide más antigua de Egipto, la obra maestra de Imhotep, en Saqqâra. ¿Por qué este lugar, esta forma, esta función? Un enigma en el corazón de la primera arquitectura de piedra.

