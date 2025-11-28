Conférence Le Genre Salle municipale Plougasnou

Conférence Le Genre

Salle municipale 37 Rue de Primel Plougasnou Finistère

Début : 2025-11-28 10:00:00

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Le terme genre remplace souvent le terme sexe . Mais a-t-il une signification supplémentaire ? C’est la question à laquelle les intervenantes proposent de répondre dans la première partie de la conférence.

Dans la seconde partie, elles présenteront l’historique de l’apparition de ce qui est nommé actuellement transidentités , montrant ainsi le passage d’une pathologie à une forme d’identité de genre. Ce processus social de dépathologisation et de dépsychiatrisation révèle comment le genre est maintenant pensé en termes de diversité et de créativité.

Conférencières

Marie-Laure Déroff

Maîtresse de conférences en Sociologie à l’Université de Bretagne Occidentale Brest

Enseignante. Département de sociologie UBO Master Etudes sur le genre (Universités d’Angers, Brest, Le Mans, Nantes et Rennes 2) DIU Etudes sur le genre, Rennes 2 UBO. Membre du Laboratoire d’études et de recherche en sociologie (Labers– UBO)

et

Christèle Fraïssé

Maîtresse de conférences en Psychologie sociale à l’Université de Bretagne Occidentale Brest

Membre du Laboratoire de Psychologie, Cognition, Comportement, Communication (LP3C UBO)

Enseignante au Département de Psychologie de l’UBO et dans le Master Etudes sur le genre (Universités d’Angers, Brest, Le Mans, Nantes et Rennes 2) .

