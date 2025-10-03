CONFÉRENCE « LE GÉOPARC DE L’HÉRAULT » PAR AMAURY ENGELS Saint-André-de-Sangonis
Cours de la Liberté Saint-André-de-Sangonis Hérault
Début : 2025-10-03
fin : 2025-10-03
2025-10-03
Assistez à la conférence d’Amaury ENGELS, chargé de projet Géoparc qui abordera le thème du » Géoparc de l’Hérault » qui est un riche territoire géologique à connaitre et à partager.
En collaboration avec la librairie » Le coin de la page » à Gignac. .
Cours de la Liberté Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 57 00 60
English :
Attend a talk by Amaury ENGELS, Geopark project manager, on the theme of the Hérault Geopark, a rich geological territory to be discovered and shared.
German :
Besuchen Sie den Vortrag von Amaury ENGELS, dem Projektleiter des Geoparks, der das Thema « Geopark Hérault » behandelt.
Italiano :
Partecipate all’intervento di Amaury ENGELS, responsabile del progetto Geopark, sul tema del « Geoparco dell’Hérault », un ricco territorio geologico da scoprire e condividere.
Espanol :
Asista a la conferencia de Amaury ENGELS, jefe de proyecto del Geoparque, sobre el tema del « Geoparque del Hérault », un rico territorio geológico por descubrir y compartir.
