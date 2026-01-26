Conférence Le grand schisme d’Occident Salle Henri Rolland Saint-Rémy-de-Provence

Conférence Le grand schisme d’Occident

Vendredi 13 février 2026 à partir de 18h30. Salle Henri Rolland Rue Roger Salengro Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 18:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

L’association Histoires Autrement vous invite à une conférence sur Le Grand Schisme d’Occident.Célibataires

Retrouvez Paul Payan en tant que maître de conférences de l’Université d’Avignon et spécialiste de la papauté pour aborder le sujet du Grand Schisme d’Occident.



Qu’est ce que cela signifie, c’est lorsque plusieurs papes rivaux se disputèrent l’autorité suprême, plongeant l’Europe chrétienne dans quarante années de divisions politiques et religieuses. .

Salle Henri Rolland Rue Roger Salengro Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur hsa13210@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Histoires Autrement association invites you to a lecture on: The Great Western Schism.

L’événement Conférence Le grand schisme d’Occident Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-01-26 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles