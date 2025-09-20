Conférence : Le Hameau de Montubois Salle du Forum – Mairie de Taverny Taverny

Monsieur Lionel Urbain, de l’Association Généalogique de Taverny (AGT), nous racontera l’histoire sur plus de 2 000 ans de cette plaine et de ce hameau, avec de nombreuses illustrations, photos, cartes et plans.

Salle du Forum – Mairie de Taverny Place Ludinghausen 95150 Taverny Taverny 95150 Val-d’Oise Île-de-France

Association Généalogique de Taverny