Conférence : Le Hameau de Montubois Salle du Forum – Mairie de Taverny Taverny
Conférence : Le Hameau de Montubois Salle du Forum – Mairie de Taverny Taverny samedi 20 septembre 2025.
Conférence : Le Hameau de Montubois Samedi 20 septembre, 15h00 Salle du Forum – Mairie de Taverny Val-d’Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Monsieur Lionel Urbain, de l’Association Généalogique de Taverny (AGT), nous racontera l’histoire sur plus de 2 000 ans de cette plaine et de ce hameau, avec de nombreuses illustrations, photos, cartes et plans.
Salle du Forum – Mairie de Taverny Place Ludinghausen 95150 Taverny Taverny 95150 Val-d’Oise Île-de-France
Monsieur Lionel Urbain, de l’Association Généalogique de Taverny (AGT), nous racontera l’histoire sur plus de 2 000 ans de cette plaine et de ce hameau, avec de nombreuses illustrations, photos, et…
Association Généalogique de Taverny