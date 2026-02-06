Conférence Le Hérisson, un voisin méconnu Maison de la Nature Boult-aux-Bois

Conférence Le Hérisson, un voisin méconnu

Maison de la Nature 5 rue Herronière Boult-aux-Bois Ardennes

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

2026-02-27

Le hérisson d’Europe est une espèce quasi menacée

Maison de la Nature 5 rue Herronière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98

English :

The European hedgehog is a near-threatened species

