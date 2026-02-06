Conférence Le Hérisson, un voisin méconnu Maison de la Nature Boult-aux-Bois
Conférence Le Hérisson, un voisin méconnu Maison de la Nature Boult-aux-Bois vendredi 27 février 2026.
Conférence Le Hérisson, un voisin méconnu
Maison de la Nature 5 rue Herronière Boult-aux-Bois Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
Le hérisson d’Europe est une espèce quasi menacée
.
Maison de la Nature 5 rue Herronière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The European hedgehog is a near-threatened species
L’événement Conférence Le Hérisson, un voisin méconnu Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-02-04 par Ardennes Tourisme