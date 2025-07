Conférence « Le héros occitan et les femmes » Monpazier

Les samedis 12 juillet, 2 et 30 août à 15h, plongez dans l’univers des troubadours et découvrez les secrets de l’amour courtois dans la littérature occitane…

Chaque conférence est unique et vous éclaire sur les rapports entre les femmes et les hommes en s’appuyant sur l’étude de récits médiévaux des 13ème et 14ème siècles.

Ces conférences s’inscrivent dans le cadre de l’exposition temporaire Périgord, terre des troubadours des Archives Départementales de la Dordogne, visible au Bastideum tout au long des mois de juillet et août. .

8 rue Jean Galmot Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 12 12

Conférence « Le héros occitan et les femmes »

Conférence « Le héros occitan et les femmes »

