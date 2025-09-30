Conférence Le Japon, l’art de la politesse et du service Châteaudun

Conférence Le Japon, l’art de la politesse et du service

Salle Léo Lagrange Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-30 14:30:00

Conférence de Dominique BUISSON, Professeur agrégé d’arts plastiques,écrivain et depuis 1992, conseiller du Musée des Arts Asiatiques de Nice.

Au Japon, la politesse est un art. Elle est un rite corporel ritualisé qui permet de fluidifier les rapports sociaux, de permettre aux individus de raviver leur appartenance à une même communauté et, plus encore, d’éviter d’imposer à autrui sa propre personnalité. Elle impose néanmoins une réciprocité.

Ce comportement puise sa spécificité autant dans la religion que dans la culture communautaire du riz, la gestion historique de la société, le code d’honneur des guerriers, le sens de l’hospitalité des aubergistes traditionnels ou encore le concept de prévenance des maîtres artisans. L’art du service est une autre facette de cette politesse sociale du Japon. .

Salle Léo Lagrange Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 65 88 utlrd@orange.fr

English :

Lecture by Dominique BUISSON, Associate Professor of Visual Arts, writer and, since 1992, advisor to the Musée des Arts Asiatiques de Nice.

German :

Vortrag von Dominique BUISSON, Professor für bildende Kunst, Schriftsteller und seit 1992 Berater des Museums für asiatische Kunst in Nizza.

Italiano :

Conferenza di Dominique BUISSON, professore associato di arti visive, scrittore e, dal 1992, consulente del Musée des Arts Asiatiques de Nice.

Espanol :

Conferencia de Dominique BUISSON, profesor asociado de Artes Plásticas, escritor y, desde 1992, consejero del Museo de Artes Asiáticas de Niza.

