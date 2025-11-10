Conférence Le Japon pendant la Première Guerre Mondiale et sa présence à Sainte-Adresse Espace Claude Monet Sainte-Adresse
Conférence Le Japon pendant la Première Guerre Mondiale et sa présence à Sainte-Adresse Espace Claude Monet Sainte-Adresse lundi 10 novembre 2025.
Conférence Le Japon pendant la Première Guerre Mondiale et sa présence à Sainte-Adresse
Espace Claude Monet 18 Rue Reine Elisabeth Sainte-Adresse Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-10 18:30:00
fin : 2025-11-10
Date(s) :
2025-11-10
La Ville de Sainte-Adresse a le plaisir de vous convier, à l’occasion des cérémonies commémorant la fin de la Grande Guerre à une conférence portant sur le Japon pendant la Première Guerre mondiale et sa présence à Sainte-Adresse. Celle-ci sera présentée par Masaharu Yanagihara, Professeur de droit public international à l’Open University of Japan.
La conférence sera présentée en anglais, avec une traduction en français. .
Espace Claude Monet 18 Rue Reine Elisabeth Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie courrier@sainte-adresse.fr
English : Conférence Le Japon pendant la Première Guerre Mondiale et sa présence à Sainte-Adresse
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Conférence Le Japon pendant la Première Guerre Mondiale et sa présence à Sainte-Adresse Sainte-Adresse a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie