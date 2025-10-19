conférence Le jardin d’agronomie tropicale René Dumont Maison Paris Nature Paris
19/10/2025 Conférence 1Oh30 Le jardin d’Agronomie Tropicale René-Dumont
(Bois de Vincennes)
Ce lieu chargé
d’histoire, en lisière du bois de Vincennes, est la plaque tournante de
l’introduction des plantes exotiques dans la métropole, puis de leur diffusion
outre-mer. De nombreux documents iconographiques illustrent cette conférence où
seront abordées la création de l’École d’Agronomie Tropicale en 1899 et l’Exposition
coloniale de 1907.
Rdv : Maison Paris Nature
Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route
de la Pyramide, Paris 12e
Découverte d’un lieu chargé d’histoire au cœur du Bois de Vincennes
Le dimanche 19 octobre 2025
de 10h30 à 12h00
gratuit sous condition Public adultes.
Maison Paris Nature Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris
