conférence Le jardin d’agronomie tropicale René Dumont Maison Paris Nature Paris

19/10/2025 Conférence 1Oh30 Le jardin d’Agronomie Tropicale René-Dumont

(Bois de Vincennes)

Ce lieu chargé

d’histoire, en lisière du bois de Vincennes, est la plaque tournante de

l’introduction des plantes exotiques dans la métropole, puis de leur diffusion

outre-mer. De nombreux documents iconographiques illustrent cette conférence où

seront abordées la création de l’École d’Agronomie Tropicale en 1899 et l’Exposition

coloniale de 1907.

Rdv : Maison Paris Nature

Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route

de la Pyramide, Paris 12e

Découverte d’un lieu chargé d’histoire au cœur du Bois de Vincennes

Le dimanche 19 octobre 2025

de 10h30 à 12h00

gratuit sous condition Public adultes.

Maison Paris Nature Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

