Conférence Le jazz au féminin Aurec-sur-Loire

Salle de cinéma Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

tarif non adhérent

Début : 2026-02-19 18:30:00
Conférence animée par Daniel Brothier.

Le jazz épouse l’histoire de la musique dans un contexte de musique populaire.
Salle de cinéma Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 26 55  amisduvieilaurec@gmail.com

Lecture by Daniel Brothier.

Jazz embraces the history of music in the context of popular music.

