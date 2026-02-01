Conférence Le jazz au féminin Aurec-sur-Loire
Conférence Le jazz au féminin Aurec-sur-Loire jeudi 19 février 2026.
Conférence Le jazz au féminin
Salle de cinéma Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
tarif non adhérent
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19 18:30:00
fin : 2026-02-19
Date(s) :
2026-02-19
Conférence animée par Daniel Brothier.
Le jazz épouse l’histoire de la musique dans un contexte de musique populaire.
Salle de cinéma Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 26 55 amisduvieilaurec@gmail.com
English :
Lecture by Daniel Brothier.
Jazz embraces the history of music in the context of popular music.
