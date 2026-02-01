Conférence Le jazz au féminin

Salle de cinéma Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

tarif non adhérent

Date : 2026-02-19 18:30:00

Début : 2026-02-19 18:30:00

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Conférence animée par Daniel Brothier.



Le jazz épouse l’histoire de la musique dans un contexte de musique populaire.

Salle de cinéma Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 26 55 amisduvieilaurec@gmail.com

English :

Lecture by Daniel Brothier.



Jazz embraces the history of music in the context of popular music.

L’événement Conférence Le jazz au féminin Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme Loire Semène