CONFERENCE « Le Jazz et ses différents courants une initiation »

Amphithéâtre du Lycée Victor Hugo 4 Rue du Général Lemonnier Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-09-16 19:00:00

fin : 2025-09-16 21:00:00

2025-09-16

Le jazz, musique afro-américaine, est né à la Nouvelle Orléans au siècle dernier tout comme le be-bop et bien d’autres courants jusqu’à aujourd’hui.

Ce sera l’occasion d’écouter plusieurs artistes influents et aussi des musiciens raconter la folle période du swing

Conférencier Jacques RAVENEL, saxophoniste, enseignant

Tarif normal 5 €

3€ pour les adhérents, étudiants ou demandeurs d’emploi

Adhésion 10€

Informations usp53200@gmail.com .

Amphithéâtre du Lycée Victor Hugo 4 Rue du Général Lemonnier Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire usp53200@gmail.com

English :

Jazz, the music of African-Americans, was born in New Orleans in the last century, as were bebop and many other trends up to the present day.

German :

Der Jazz, die afroamerikanische Musik, wurde im letzten Jahrhundert in New Orleans geboren, ebenso wie der Bebop und viele andere Strömungen bis heute.

Italiano :

Il jazz, musica afroamericana, è nato a New Orleans nel secolo scorso, così come il bebop e molte altre tendenze fino ai giorni nostri.

Espanol :

El jazz, música afroamericana, nació en Nueva Orleans en el siglo pasado, al igual que el bebop y muchas otras tendencias hasta nuestros días.

