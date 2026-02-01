Conférence Le Journalisme à l’ère de la défiance Palais des Congrès Rochefort

Conférence Le Journalisme à l’ère de la défiance

Palais des Congrès 73 rue Toufaire Rochefort Charente-Maritime

Début : 2026-02-25 19:00:00

fin : 2026-02-25 23:00:00

2026-02-25

Conférence Le Journalisme à l’ère de la défiance , animée par Jérôme Bouvier, ancien directeur de rédaction de France Culture et RFI, Président de l’association Journalisme & Citoyenneté.

Palais des Congrès 73 rue Toufaire Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine correspondant@rochefortnouveaumonde.info

English : Conference: Journalism in an age of mistrust

Conference entitled ‘Journalism in an age of mistrust’, hosted by Jérôme Bouvier, former editorial director of France Culture and RFI, and president of the Journalism & Citizenship association.

