Conférence Le journalisme d’investigation Salle La Citoyenne, FOL Fédération des oeuvres laïques Valence

Conférence Le journalisme d’investigation Salle La Citoyenne, FOL Fédération des oeuvres laïques Valence mardi 18 novembre 2025.

Conférence Le journalisme d’investigation

Salle La Citoyenne, FOL Fédération des oeuvres laïques 26 Avenue Sadi Carnot Valence Drôme

Tarif : 6 – 6 – EUR

Adhérent Inscription sur le site au tarif préférentiel 6 €

Adhérent non inscrit 8 €

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-11-18 18:00:00

fin : 2025-11-18 18:00:00

Date(s) :

2025-11-18

Cette conférence permettra de définir ce genre journalistique, de dater son origine, de brosser le portrait du journaliste d’investigation et pour quel type de publication il travaille et de balayer les qualités requises pour ce type de journalisme.

.

Salle La Citoyenne, FOL Fédération des oeuvres laïques 26 Avenue Sadi Carnot Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 56 81 79 contact@upaval.com

English :

This conference will define this journalistic genre, date its origins, paint a portrait of the investigative journalist and the type of publication he or she works for, and review the qualities required for this type of journalism.

German :

Die Konferenz wird diese journalistische Gattung definieren, ihre Ursprünge datieren, ein Porträt des investigativen Journalisten zeichnen, für welche Art von Publikation er arbeitet und die Qualitäten, die für diese Art von Journalismus erforderlich sind, abtasten.

Italiano :

In questa conferenza si definirà questo genere giornalistico, se ne ripercorreranno le origini, si traccerà il ritratto del giornalista investigativo e del tipo di pubblicazione per cui lavora, e si passeranno in rassegna le qualità richieste per questo tipo di giornalismo.

Espanol :

En esta conferencia se definirá este género periodístico, se datarán sus orígenes, se esbozará el retrato del periodista de investigación y el tipo de publicación para la que trabaja, y se repasarán las cualidades que requiere este tipo de periodismo.

L’événement Conférence Le journalisme d’investigation Valence a été mis à jour le 2025-08-06 par Valence Romans Tourisme