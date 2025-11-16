Conférence Le Kama Soutra et l’art érotique indien classique et moderne La Résidence des Indes La Rochelle
Conférence Le Kama Soutra et l’art érotique indien classique et moderne
La Résidence des Indes 74 chemin du rempart La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif unique
Début : 2025-11-16 17:00:00
fin : 2025-11-16 18:15:00
2025-11-16
L’érotisme dans la culture indienne d’hier et d’aujourd’hui.
La Résidence des Indes 74 chemin du rempart La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 94 21 contact@laresidencedesindes.com
English : Conference Le Kama Soutra et l’art érotique indien classique et moderne
Eroticism in Indian culture, past and present.
German : Konferenz Le Kama Soutra et l’art érotique indien classique et moderne
Erotik in der indischen Kultur von gestern und heute.
Italiano :
L’erotismo nella cultura indiana, passato e presente.
Espanol : Conferencia Le Kama Soutra et l’art érotique indien classique et moderne
Erotismo en la cultura india, pasado y presente.
