Conférence Le Kama Soutra et l’art érotique indien classique et moderne La Résidence des Indes La Rochelle

Conférence Le Kama Soutra et l’art érotique indien classique et moderne

La Résidence des Indes 74 chemin du rempart La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif unique

Début : 2025-11-16 17:00:00

fin : 2025-11-16 18:15:00

L’érotisme dans la culture indienne d’hier et d’aujourd’hui.

La Résidence des Indes 74 chemin du rempart La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 94 21 contact@laresidencedesindes.com

English : Conference Le Kama Soutra et l’art érotique indien classique et moderne

Eroticism in Indian culture, past and present.

German : Konferenz Le Kama Soutra et l’art érotique indien classique et moderne

Erotik in der indischen Kultur von gestern und heute.

Italiano :

L’erotismo nella cultura indiana, passato e presente.

Espanol : Conferencia Le Kama Soutra et l’art érotique indien classique et moderne

Erotismo en la cultura india, pasado y presente.

