Conférence « Le Kimono » Briare

Conférence « Le Kimono »

Château de Trousse-Barrière Briare Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-05 15:00:00

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Venez découvrir la conférence « Le Kimono » dans un cadre exceptionnel !

Conférence en lien avec l’initiation au voyage avec la Micro Folie, « Sur les traces de Phileas Fogg » et sa semaine sur l’Asie.

Conférence par Yurei-Chan (Hannah Khaznadji) à 15h ! .

Château de Trousse-Barrière Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 20 08

English :

Come and discover the « Kimono » conference in an exceptional setting!

German :

Erleben Sie den Vortrag « Der Kimono » in einem außergewöhnlichen Rahmen!

Italiano :

Venite a scoprire la conferenza « Kimono » in un ambiente eccezionale!

Espanol :

¡Venga a descubrir la conferencia « Kimono » en un marco excepcional!

