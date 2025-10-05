Conférence « Le Kimono » Briare
Conférence « Le Kimono » Briare dimanche 5 octobre 2025.
Conférence « Le Kimono »
Château de Trousse-Barrière Briare Loiret
Gratuit
Début : 2025-10-05 15:00:00
fin : 2025-10-05
2025-10-05
Venez découvrir la conférence « Le Kimono » dans un cadre exceptionnel !
Conférence en lien avec l’initiation au voyage avec la Micro Folie, « Sur les traces de Phileas Fogg » et sa semaine sur l’Asie.
Conférence par Yurei-Chan (Hannah Khaznadji) à 15h ! .
Château de Trousse-Barrière Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 20 08
English :
Come and discover the « Kimono » conference in an exceptional setting!
German :
Erleben Sie den Vortrag « Der Kimono » in einem außergewöhnlichen Rahmen!
Italiano :
Venite a scoprire la conferenza « Kimono » in un ambiente eccezionale!
Espanol :
¡Venga a descubrir la conferencia « Kimono » en un marco excepcional!
