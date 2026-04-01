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Conférence Le labo et la faucille Forbach

Conférence Le labo et la faucille Forbach mercredi 15 avril 2026.

Adresse : 69 Rue Nationale

Ville : 57600 Forbach

Département : Moselle

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Conférence Le labo et la faucille

69 Rue Nationale Forbach Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-04-15 19:00:00
fin : 2026-04-15

Date(s) :
2026-04-15

La librairie Autonome vous propose la conférence Le labo et la faucille avec Yann Kindo.Tout public
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69 Rue Nationale Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 6 46 15 20 15  librairieautonome@gmail.com

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English :

The Autonomous Bookshop presents the lecture Le labo et la faucille with Yann Kindo.

L’événement Conférence Le labo et la faucille Forbach a été mis à jour le 2026-03-24 par FORBACH TOURISME