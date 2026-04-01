Conférence Le labo et la faucille Forbach
Conférence Le labo et la faucille Forbach mercredi 15 avril 2026.
Conférence Le labo et la faucille
69 Rue Nationale Forbach Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-04-15 19:00:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
La librairie Autonome vous propose la conférence Le labo et la faucille avec Yann Kindo.Tout public
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69 Rue Nationale Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 6 46 15 20 15 librairieautonome@gmail.com
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English :
The Autonomous Bookshop presents the lecture Le labo et la faucille with Yann Kindo.
L’événement Conférence Le labo et la faucille Forbach a été mis à jour le 2026-03-24 par FORBACH TOURISME