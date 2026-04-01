Conférence Le labo et la faucille

69 Rue Nationale Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-15 19:00:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

La librairie Autonome vous propose la conférence Le labo et la faucille avec Yann Kindo.Tout public

0 .

69 Rue Nationale Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 6 46 15 20 15 librairieautonome@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Autonomous Bookshop presents the lecture Le labo et la faucille with Yann Kindo.

L’événement Conférence Le labo et la faucille Forbach a été mis à jour le 2026-03-24 par FORBACH TOURISME