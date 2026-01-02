Conférence Le légendaire celtique du dragon (rouge) ☘️ Club des Navigateurs Perros-Guirec

Conférence Le légendaire celtique du dragon (rouge) ☘️

Club des Navigateurs 65 rue Anatole Le Braz Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-25 18:00:00

fin : 2026-02-25

Animée par Thierry Jigourel, auteur spécialisé sur la Bretagne et les mondes celtiques, scénariste de bandes dessinées, journaliste indépendant et conférencier

Le dragon-an aerouant est un symbole ancien des Celtes et des Bretons, associé à la souveraineté et à la protection. Avec le Moyen Âge et l’influence judéo-chrétienne, il fut diabolisé et devint une créature maléfique. Au XXe siècle, il retrouve sa place positive, figurant sur le drapeau des Bretons insulaires et celui du Trégor. Aujourd’hui, il reste un symbole populaire en héraldique, en vexillologie et dans l’heroic-fantasy.

Gratuit. Nombre de places limité .

English :

