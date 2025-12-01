Conférence Le libertinage en littérature et en peinture aux 17e et 18e siècles La Résidence des Indes La Rochelle

Conférence Le libertinage en littérature et en peinture aux 17e et 18e siècles

La Résidence des Indes 74 Chemin du rempart La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif unique

Début : 2025-12-12 18:29:00

fin : 2025-12-12 19:45:00

2025-12-12

Conférence de Michel Sabatier.

Le libertinage est ce mouvement de pensée issu du divorce de la mentalité noble et de la religion au sein de la société aristocratique du 17ème siècle gagnée par l’athéisme.

La Résidence des Indes 74 Chemin du rempart La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 94 21 contact@laresidencedesindes.com

English : Conference Le libertinage en littérature et en peinture aux 17e et 18e siècles

Lecture by Michel Sabatier.

Libertinism is a movement of thought born of the divorce of the noble mentality from religion in 17th-century aristocratic society, which had been won over by atheism.

German : Konferenz Le libertinage en littérature et en peinture aux 17e et 18e siècles

Vortrag von Michel Sabatier.

Der Libertinismus ist eine Denkbewegung, die aus der Scheidung der adligen Mentalität und der Religion innerhalb der aristokratischen Gesellschaft des 17. Jahrhunderts, die vom Atheismus gewonnen wurde, entstand.

Italiano :

Conferenza di Michel Sabatier.

Il libertinismo è un movimento di pensiero che nasce dal divorzio tra l’animo nobile e la religione nella società aristocratica del XVII secolo, conquistata dall’ateismo.

Espanol : Conferencia Le libertinage en littérature et en peinture aux 17e et 18e siècles

Conferencia de Michel Sabatier.

El libertinaje fue un movimiento de pensamiento surgido del divorcio entre la mente noble y la religión en la sociedad aristocrática del siglo XVII, que había sido conquistada por el ateísmo.

